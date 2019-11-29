"Арсенал" визначився з новим головним тренером

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Массіміліано Аллегрі / espn.com

Лондонський "Арсенал" після відставки Унаї Емері розпочав пошуки нового головного тренера. На тренерське крісло "канонірів", за інформацією Skysports, претендує Массіміліано Аллегрі.

Skysports повідомляє, що між "Арсеналом" та Аллегрі вже був контакт щодо роботи. За інформацією видання, 52 річний італієць відповідає усім вимогам керівництва лондонців.

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Водночас Skysports акцентує увагу на тому, що Аллегрі начебто у творчій відпустці й не візьметься до роботи в цьому сезоні.

Що відомо про Аллегрі? З 2014 до 2019 року очолював "Ювентус". З туринським клубом він 5 поспіль разів виграв чемпіонат Італії, двічі Суперкубок Італії та 4 рази національний кубок.

Під орудою Аллегрі "Ювентус" двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів, однак програв "Барселоні" (2015) та "Реалу" (2017).

Також Skysports пише про те, що "Арсенал" розглядав кандидатуру Жозе Моурінью ще до відставки Емері. Однак португалець вже очолив "Тоттенхем" після відставки Маурісіо Почеттіно.

До слова: Почеттіно може очолити "Баварію"

Іншим кандидатом на тренерське крісло "гармашів" Skysports називає Карло Анчелотті, який очолює "Наполі".

Італієць має чинний контракт з неаполітанцями до завершення сезону. Однак "Наполі" не може виграти 7 матчів поспіль. Відтак, ймовірна відставка не за горами.

Анчелотті має досвід роботи в Англії, адже очолював лондонський "Челсі" з 2009 до 2011 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Арсенал
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