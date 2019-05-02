"Арсенал" впевнено переміг "Валенсію" у півфіналі Ліги Європи: відео

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Арсенал – Валенсія: результат матчу та відео голів
Арсенал – Валенсія: результат матчу та відео голів / twitter.com/arsenal

Лондонський "Арсенал" зумів впевнено перемогти іспанську "Валенсію" в першому матчі півфінального протистояння.

Арсенал – Валенсія 3:1
Голи: Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 – Діахабі, 11

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Обидві команди підійшли до півфінального поєдинку з кадровими втратами. За "Арсенал" через травми не змогли зіграти Бельєрін, Ремзі, Уелбек та Холдінг. В іспанців матч пропускали Коклен, Черишев та Кондогбіа. Відтак, "Арсенал" грав за схемою 4:2:3:1, а "кажани" – 5:4:1. Наставник гостей Марселіно вирішив наситити захист та центр поля.

"Арсенал" та "Валенсія" відразу взялися за справу. На старті матчу агресивнішими були гості, які могли забивати мінімум двічі. Спершу Парехо оригінально навісив зі штрафного на Родріго, який прострілив у центр штрафного, де знайшов Солера. Однак тому не вдалося пробити точно. А вже на 11 хвилині креативний розіграш стандартного положення іспанцями завершився голом. Парехо з кутового закрутив на Родріго, який скинув на Діахабі й той переправив м'яч у сітку воріт – 0:1.

Уже в наступній атаці "Валенсія" могла подвоювати перевагу. Парехо завдав дальнього удару, який парирував Чех. М'яч відскочив до Мейтленда-Найлза, який головою повертав на Чеха, але Родріго перехопив і перекинув голкіпера. М'яч полетів над воротами. Це надзвичайно завело "гармашів". На 18 хвилині господарі розгорнули стрімку атаку, на вістрі якої опинилися Обамеянг та Ляказетт. Перший вивів француза на порожні ворота й Александер зрівняв рахунок. А на 26 хвилині Ляказетт зробив дубль. Француз ударом головою замкнув навіс Колашинаца – 2:1. До завершення тайму команди голів більше не забивали.

Арсенал – Валенсія – відео кращих моментів першого тайму

На старті другого тайму більш близькими, щоб відзначитися були "каноніри". Протягом декількох хвилин Ляказетті змарнував декілька нагод. Зокрема, на 67 хвилині арбітр не зафіксував офсайд у француза, який з близької відстані не зумів переграти Нето. Свій момент після кутового мала й "Валенсія", оскільки помилився Чех. Проте Діахабі не поцілив у ворота. На 73 хвилині Парехо чудовим пасом вивів Гамейро віч-на-віч з Чехом, але голкіпер лондонців виграв свою дуель у француза.

Ще один момент для себе Гамейро створив на 82 хвилині. Обігравши оборонців "Арсеналу" француз пробив надто високо, щоб розраховувати на гол. А ось атака "гармашів" завершилася голос. Спершу Ляказетт потужно вистрілив, однак Нето парирував удар. Після цього Колашинац подав на Обамеянга й габонець встановив підсумковий результат матчу 3:1.

"Арсенал" переміг 3:1, але "Валенсія" забила гол на виїзді, що дає їй невеличку перевагу в повторному матчі. Повторна гра рівно за тиждень відбудеться у Валенсії. Початок матчу, о 22:00.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга Європи Арсенал
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