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"Арсенал" запропонував нову угоду "Шахтарю" щодо переходу Матвієнка

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Микола Матвієнко / ФК "Шахтар"

Лондонський "Арсенал" намагається переманити до своїх лав захисника донецького "Шахтаря" та збірної України Миколу Матвієнка. Однак платити суму трансферу, яку бажає отримати "Шахтар", "каноніри" не мають наміру.

Нагадаємо, після того, як стало відомо, що "Арсенал" хоче купити Матвієнка, "гірники" виставили на нього цінник у 30 мільйонів фунтів. Однак платити такі гроші одним платежем у лондонському клубі не хочуть.

До слова: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

За даними "Команда №1", "Арсенал" запропонував "Шахтарю" іншу схему переходу гравця. Спочатку "каноніри" беруть його в оренду до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів. При цьому в контракті буде умова про обов'язковий викуп контракту гравця влітку 2020 року за 22 мільйони фунтів.

Та варто відзначити, що разом весь трансфер буде коштувати 26,5 мільйона фунтів, а не 30 мільйонів, як цього вимагають у "Шахтарі". Відтак чи погодяться у донецькому клубі на такий перехід – поки невідомо. Тим більше, за умов успішного виступу центрального захисника на Євро-2020, ціна на нього може ще зрости.

Якщо ж трансфер таки відбудеться, то продаж Матвієнка стане другим у списку найдорожчих переходів українських футболістів. Тут лідерство утримує Андрій Шевченко. У 2006 році він перейшов у "Челсі" за 43,3 мільйона євро.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Арсенал Трансфери
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