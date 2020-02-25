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УЄФА відсторонив нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна на один рік

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Артем Бєсєдін / ФК "Динамо"

Нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна дискваліфікували на один рік. Таке рішення прийняв Апеляційний орган УЄФА.

Інформацію про дискваліфікацію Бєсєдіна підтвердили на офіційному сайті "Динамо".

"З огляду на такий термін відсторонення, в порівнянні зі стандартними для таких справ, можна припустити, що УЄФА погодився з більшістю аргументів футболіста та клубу та встановив, що у діях футболіста немає суттєвої провини", – йдеться в заяві клубу.

До слова: "Львів" потрапив у топ-10 найбільш грубих клубів у світі, УПЛ – на 6-у місці серед чемпіонатів

Зважаючи, що Бєсєдіна відсторонили від участі у змаганнях з 19 грудня 2019 року, відповідно термін дії санкції починається саме з цього дня.

При цьому в клубі поки не знають, чи будуть подавати апеляцію. Спочатку в "Динамо" хочуть отримати повний текст рішення про відсторонення Бєсєдіна.

  • Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти "Мальме". "Динамівцю" загрожувала дискваліфікація на чотири роки.
  • У поточному сезоні 23-річний нападник зіграв за "біло-синіх" 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 8 голів. Бєсєдін провів у 2019 році два матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Допінг Динамо Новини Спорту Спорт Футбол
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