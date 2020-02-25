УЄФА відсторонив нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна на один рік

Нападника київського "Динамо" Артема Бєсєдіна дискваліфікували на один рік. Таке рішення прийняв Апеляційний орган УЄФА.

Інформацію про дискваліфікацію Бєсєдіна підтвердили на офіційному сайті "Динамо".

"З огляду на такий термін відсторонення, в порівнянні зі стандартними для таких справ, можна припустити, що УЄФА погодився з більшістю аргументів футболіста та клубу та встановив, що у діях футболіста немає суттєвої провини", – йдеться в заяві клубу.

До слова: "Львів" потрапив у топ-10 найбільш грубих клубів у світі, УПЛ – на 6-у місці серед чемпіонатів

Зважаючи, що Бєсєдіна відсторонили від участі у змаганнях з 19 грудня 2019 року, відповідно термін дії санкції починається саме з цього дня.

При цьому в клубі поки не знають, чи будуть подавати апеляцію. Спочатку в "Динамо" хочуть отримати повний текст рішення про відсторонення Бєсєдіна.