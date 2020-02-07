Артем Далакян – жертва війни в Нагірному Карабасі, український чемпіон світу з боксу

8 лютого у Києві відбудеться поєдинок Артема Далакяна і боксера із Венесуели Хосбера Переса. Це буде вже 4-ий захист титулу для нашого чемпіона.

Хоча Далакян і є чемпіоном світу, проте його популярність в Україні значно нижча ніж в інших топових боксерів: Усика, Ломаченка, Гвоздика, Берінчика. Він більше відомий серед справжніх фанатів цього виду спорту. З метою виправлення цієї прикрої обставини, наша редакція підготувала для вас розповідь про історію чемпіона України з професійного боксу.

Біографія

Артем Камоєвич Далакян народився у столиці Азербайджану місті Баку. В 4 роки його сім'я переїхала в Україну. Причиною став початок конфлікту у Нагірному Карабасі. Спочатку сім'я боксера нетривалий час жила в Запоріжжі, а згодом оселилася в Дніпрі. Саме це місто Далакян і називає своєю домівкою. Спортом почав займатися ще зі школи. Спочатку відвідував секції з боротьби та тхеквондо, а потім разом з другом у 13 років пішов на бокс.

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Артем згадує, що кулачні бої багато чого навчили його, не лише пов'язаного зі спортом. Хлопець з хуліганським характером став дисциплінованим, перестав битися на вулиці, що часто робив до цього.

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Юнак одразу виділявся на фоні однолітків, і в 15 років отримав запрошення зі спортивного клубу "Єлісей" у Донецьку. Хлопець погодився і саме там розпочав свою любительську кар'єру.

Аматорська кар'єра

На любительському ринзі неймовірних результатів український вірмен не досягнув. Найбільший успіх – золота медаль чемпіонату світу серед військовослужбовців. Варто додати, що її Артем виборов всього у 18 років. Причин не надто яскравої кар'єри декілька. По-перше, Далакян не був лідером своєї вагової категорії в Україні. По-друге, стиль боксу більше підходив для виступу у професіоналах.

Професійна кар'єра

У 2011 році почав битися на професійному ринзі. Перші свої 9 поєдинків провів у Донецьку. Після початку конфлікту на Донбасі свої бої почав проводити у Києві та Броварах, один раз виступав у США.

За 5,5 років виступів сколотив рекорд з 15 перемог, 11 з яких він здобув нокаутом. Серйозних опонентів серед переможених противників не було, максимально це були хороші середняки. І ось 24 лютого 2018 року йому випадає шанс вийти на ринг проти чемпіона світу американця Браяна Вілорія. І наш боксер скористався ним на відмінно. Він переміг у 11 з 12 раундів поєдинку.

З того часу чемпіон провів 3 успішних захисти титулів, по черзі нокаутував: тайця Сірічай Таєна, домініканця Грегоріо Леброна і ще одного представника Тайланду Саравута Таворнхама.

Далакян володіє поясом WBA вже майже два роки та не має наміру його віддавати. На черзі бій з венесуельцем Хосбером Пересом. Дніпрянин підходить до нього явним фаворитом, а враховуючи домашній формат проведення бою, точно поступитися не має.

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Сім'я та особисте життя

Артем одружений, має велику сім'ю. Він виховує 3 дітей, всі дівчата, які займаються гімнастикою. Сім'я часто у повному зборі відвідує бої тата.

Серед своїх хобі боксер називає машини, на яких любить швидко поїздити та поїдання шашлику, що й не дивно, враховуючи його кавказьке походження.