Артем Кравець: Російський чемпіонат сильніший за український, у них немає проблем з війною

Форвард "Кайсеріспору" та збірної України Артем Кравець порівняв рівень УПЛ і чемпіонату Росії, а також висловив думкою про політику.

За його словами, він не лізе в цю тему і не хоче про неї говорити.

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Російський чемпіонат сильніший за український, адже у них немає проблем з війною в країні. До війни це було прямо пропорційно. Говорити про політику – ходити по тонкому льоду. Ти в будь-якому випадку скажеш те, що комусь не сподобається,

– заявив Кравець.

"А це така тонка ситуація у відносинах двох народів, які були братніми. Складно виражатися... Краще не виражатися, щоб не образити когось. Адже скільки людей, стільки думок. Не готовий дати інтерв'ю про відносини між Україною та Росією, бо не розбираюся, не лізу туди. Розумію, що в цій ситуації нічого не можу зробити, не можу вплинути. Дуже хотів би, що це все закінчилося якомога швидше і перестали вмирати люди", – сказав Артем Кравець у інтерв'ю Tribuna.com.

Кравець виступав за "Динамо" з 2013-го по 2018 рік, паралельно граючи на правах оренди в київському "Арсеналі", "Штутгарті" і "Гранаді".

У нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини на його рахунку 14 матчів і 5 голів. Сезон припинений через пандемію коронавірусу.

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