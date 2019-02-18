Артем Мілевський збрехав про власне весілля, щоб втекти з угорського клубу: відео

Екс-нападник збірної України Артем Мілевський, який зараз виступає за брестське "Динамо", розповів, чому вирішив повернутися у Білорусь.

За словами футболіста, причиною стало небажання жити в малонаселеному місті, де базувалася його колишня команда "Кішварда".

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Я звик жити в таких містах, в яких є куди вийти, є куди сходити, кави випити, до 12-ти посидіти і не переживати, що закриється ресторан. Що стосується зарплат і футбольних моментів, в Угорщині дуже високий рівень. Єдине, що мене бентежило – місто. Коли все це закрутилося, після Нового року, напевно, тиждень не спав,

– сказав Мілевський на Youtube-каналі "Бомбардир".

Заради виходу з "Кішварди" назад в "Динамо-Брест" українець збрехав президенту клубу про те, що у нього незабаром відбудеться весілля, після чого той обговорив перехід з агентом гравця Олександром Панковим.

Я хвилин 25 розмовляв з президентом. Сказав, що у мене весілля 25 травня, вже почав "ліпити". Сказали: "Нехай наречена сюди приїжджає". А я: "Сюди ніхто не приїде, тут ніхто не знає англійську". Приймайте, як хочете. Я знаю, що мене хочуть повернути, і моя голова в Білорусі. Говорив, що повішуся, а він на мене такими очима дивився,

– розповів Артем Мілевський.

Мілевський провів лише 8 матчів у складі угорського клубу, в яких результативними діями не відзначався.

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34-річний форвард провів свої найкращі роки в київському "Динамо", де виграв три чемпіонські титули, а в сезоні-2009/10 став найкращим бомбардиром чемпіонату України. У складі збірної України Артем зіграв 50 матчів, оформивши 8 голів.

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