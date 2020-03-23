Артета, який захворів на коронавірус, розповів про свій стан і перебіг хвороби

Наставник лондонського "Арсеналу" Мікель Артета розповів, що одужав від коронавірусу. Іспанський фахівець здав позитивний тест 12 березня, після чого самоізолювався.

У коментарі London Evening Standard Артета заявив, що зараз у нього все добре і він відчуває, що видужав.

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Мені треба було три або чотири дні, щоб симптоми пішли. Я став відчувати себе набагато краще, у мене більше енергії. І тепер я дійсно дуже добре себе почуваю,

– заявив Артета.

37-річний тренер розповів, як дізнався, що заразився коронавірусом. За його словами, все розпочалося у вівторок, 10 березня.

"У вівторок вдень я відчув себе нездорово і пішов до лікаря, але його не було на місці. Після тренування мені подзвонили з ради директорів, коли я їхав у машині. Мені сказали, що президент "Олімпіакоса" Евангелос Марінакіс здав позитивний тест, і всі, хто був у контакті, у небезпеці", – зазначив іспанець.

"Арсенал" 27 лютого грав з "Олімпіакосом" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Згодом Артета розповів керівництву клуба, що в нього не найкраще самопочуття. Через це було перенесено матч з "Манчестер Сіті", який мав відбутися 11 березня.

Минулої середи я здав тест, мені поставили діагноз в п'ятницю, і ми повинні були повідомити про це в Прем'єр-лігу, що мій тест дав позитивний результат. Очевидно, що всі, хто був у контакті зі мною, мали потрапити на карантин, і, отже, ігри повинні були бути припинені,

– резюмував Артета.

Наразі матчі чемпіонату Англії з футболу відкладені до 30 квітня. Є ймовірність, що поєдинки, які залишилися, проходитимуть без глядачів.

УЄФА рекомендував усім європейським асоціаціям завершити внутрішні чемпіонати до кінця червня.

Станом на 23 березня у Великобританії зареєстровано 5 683 випадки захворювання новим типом коронавірусу, 281 людина померла, 178 виписані з лікарень.

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