Каталонська "Барселона" і туринський "Ювентус" практично завершили обмін зірковими футболістам. Гравець іспанців Артур перейде у "Ювентус", а табір "Барселони" поповнить Міралем П'янич.

Деталі гучного обміну

Артур прилетів у Турин 27-го червня для проходження медогляду. Про це інформує Sport.es.

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23-річний бразилець прибув до Італії разом зі своїм оточенням, зокрема, з юристом, батьком та братом.

За даними Sport.es, трансфер Артура у туринський клуб вже узгоджений.

Наразі залишилося лише визначитися, чи дограє хавбек нинішній сезон у складі "Барселони" до його фактичного завершення, або ж покине "синьо-гранатових" 30 червня.

Повідомляється, що Артур вже попросив "Барселону" дозволу не грати у серпні. Саме тоді каталонці повинні зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

П'янич переходить у "Барселону"

Угода по переходу півзахисника "Ювентуса" Міралема П'янича у "Барселону" також близька до завершення.

30-річний боснієць теж повинен пройти медогляд перед трансфером в іспанський клуб.

"Барселона" заплатить за П'янича 60 мільйонів євро і бонуси. "Ювентус" виплатить за 23-річного Артура близько 75 мільйонів євро, включно з бонусами.

Причиною обміну футболістами преса називає бажання "Барселони" збутися травматичного Артура.