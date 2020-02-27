Асист українця Безуса не допоміг "Генту" уникнути вильоту з Ліги Європи – відео
Півзахисник "Гента" і збірної України Роман Безус взяв участь в гольовий атаці бельгійської команди в домашньому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Роми" (1:1).
У бельгійському матчі "Гент" відкрив рахунок на 25-й хвилині – після чудового навісу Безуса відзначився Джонатан Девід. Однак "вовки" через чотири хвилини відновили паритет завдяки точному удару Джастіна Клюйверта.
Дивіться також: Ліга Європи: результати матчів 1/16 фіналу
Відео асисту Безуса
Таким чином, у домашньому поєдинку 1/16 фіналу "буйволи" зіграли внічию з "Ромою" (1:1) та залишилися за бортом турніру. Перший поєдинок в Італії закінчився мінімальною перемогою підопічних Паулу Фонсеки (1:0).
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі