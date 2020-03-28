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Асистент Шевченка, італієць Малдера зробив татуювання з українським прапором: фото

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Андреа Малдера / instagram.com/malderaandrea

Асистент головного тренера збірної України з футболу Андреа Малдера дотримався свого слова та зробив тату із українською символікою. Малдера вважає себе громадянином обох держав – України та Італії, це дві рідні для нього країни.

Асистент розповів телеканалу Футбол, чому він зробив таке татуювання. Одного разу вони з тренерським штабом обговорювали групу відбору. Андреа сказав, що якщо збірна вийде на Євро, тоді він зробить тату з українською символікою та дотримав свої слова.

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Асистент дуже щасливий носити на своєму тілі український прапор. Україна – частина його життя, він вважає себе українцем та італійцем водночас.

Моє нове татуювання, Україна – люблю,
– написав Андреа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My New tattoo ...️️ @ffukraine @euro2020

Допис, поширений Andrea Maldera (@malderaandrea)

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу
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