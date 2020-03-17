Асоціація футзалу України офіційно призупинила проведення усіх змагань

17 березня завдяки засобам сучасного зв’язку було проведено засідання Виконкому Асоціації футзалу України. Головним питанням його порядку денного стало зупинення всеукраїнських змагань у зв’язку з загрозою коронавірусу.

Про це інформує офіційний сайт організації.

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Піклуючись про життя та здоров’я усіх без винятку учасників всеукраїнських змагань з футзалу, вболівальників та глядачів в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні, у зв’язку з введенням цілої низки обмежувальних заходів на регіональних та державному рівнях, Виконавчий комітет Асоціації футзалу України вирішив:

1. Призупинити організацію та проведення усіх всеукраїнських змагань з футзалу, починаючи з 17 березня 2020 року.

2. Встановити, що подальші дії щодо проведення всеукраїнських змагань з футзалу сезону 2019/2020 років будуть визначені спеціальним рішенням Виконавчого комітету АФУ, з урахуванням зникнення загрози коронавірусної інфекції в Україні та рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.

3. Комітету з організації та проведення змагань (Вакула В.І.) доручено довести це рішення до відома усіх учасників всеукраїнських змагань з футзалу.

4. Рекомендувати регіональним асоціаціям футзалу призупинити проведення усіх власних змагань регіонального, обласного та місцевого рівнів.

5. Доручити регіональним асоціаціям футзалу довести це рішення до відома усіх учасників змагань.

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6. З моменту прийняття цього рішення – вважати таким, що втратило чинність рішення Президії АФУ від 12.03.2020 року "Про обмежувальні заходи через загрозу коронавірусу в Україні".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Виконавчу дирекцію АФУ (Гримайло В.В., Вакула В.І.), керівників регіональних асоціацій футзалу та організаторів змагань, матчів.

Карантин в Україні: основне станом на 17 березня

Україна ввела карантин на своїй територій через пандемію коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Окрім того, держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

З 12:00 18 березня обмеження стосуватимуться і міжміського транспорту. Будуть заборонені будь-які пасажирські залізничні, авіа- та автобусні перевезення.

У містах діють суворі обмеження на користування громадським транспортом, у маршрутках можна їздити лише по 10 осіб, а у вагонах трамваю та тролейбусах по 20. Метро у Києві, Дніпрі та Харкові упродовж 17 березня взагалі припиняють роботу.

Також у містах закриваються усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки і страхові компанії.

У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня введений режим надзвичайної ситуації.



Карантин в Україні: основні обмеження / Інфографіка 24 каналу

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