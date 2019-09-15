Астон Вілла – Вест Хем: букмекерський прогноз на заключний матч п'ятого туру прем'єр-ліги

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / betnews365.com

Андрій Ярмоленко їде за перемогою в Бірмінгем. В заключному матчі п'ятого туру прем'єр-ліги "Вест Хем" українця зіграє в гостях проти "Астон Вілли".

Шанси на перемогу у суперників практично рівні.

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Коефіцієнт

• 2,74 – на перемогу господарів;
• 2,62 – на гостей із столиці;
• 3,62 – цінник нічиєї.

Матч Астон Вілла - Вест Хем букмекери

На Вілла Парку експерти чекають результативного матчу.

Коефіцієнт:

• 1, 65 – на те, що команди заб'ють щонайменше три голи;
• 2,4 – тотал менше двох з половиною.

Матч Астон Вілла - Вест Хем букмекери

У попередньому турі Андрій Ярмоленко результативно доклався до перемоги молотобійців.

Чергового голу від українця чекаємо у понеділок. Матч "Астон Вілла" – "Вест Хем" стартує о 22:00 за Київським часом.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Вест Хем
Джерело: 24 канал
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