Астон Вілла – Вест Хем: букмекерський прогноз на заключний матч п'ятого туру прем'єр-ліги
Андрій Ярмоленко їде за перемогою в Бірмінгем. В заключному матчі п'ятого туру прем'єр-ліги "Вест Хем" українця зіграє в гостях проти "Астон Вілли".
Шанси на перемогу у суперників практично рівні.
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Коефіцієнт
• 2,74 – на перемогу господарів;
• 2,62 – на гостей із столиці;
• 3,62 – цінник нічиєї.
На Вілла Парку експерти чекають результативного матчу.
Коефіцієнт:
• 1, 65 – на те, що команди заб'ють щонайменше три голи;
• 2,4 – тотал менше двох з половиною.
У попередньому турі Андрій Ярмоленко результативно доклався до перемоги молотобійців.
Чергового голу від українця чекаємо у понеділок. Матч "Астон Вілла" – "Вест Хем" стартує о 22:00 за Київським часом.
Джерело: 24 канал
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