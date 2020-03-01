Астон Вілла – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн фінал Кубка англійської ліги

"Астон Вілла" і "Манчестер Сіті" зустрінуться у фіналі Кубка англійської ліги. Поєдинок в Україні можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Матчі Кубка Англійської ліги в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Поєдинок "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" відбудеться у неділю, 1 березня. Початок гри о 18:30.

Зазначимо, що на шляху до фіналу "Манчестер Сіті" у півфіналі переміг "Манчестер Юнайтед". Натомість "Астон Вілла" сенсаційно здолала "Лестер".

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" читайте на сайті Спорт24.