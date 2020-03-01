Астон Вілла – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція фіналу Кубка англійської ліги
"Астон Вілла" та "Манчестер Сіті" 1-го березня розіграють Кубок англійської ліги. Переглянути поєдинок можна онлайн та на сайті Спорт24.
Поєдинок "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" розпочнеться о 18:30. Початок трансляції на телеканалі Setanta Sport о 18:25.
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Дивитися телеканал Setanta Sport можна лише онлайн на OTT-платформах. Трансляція матчу "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.
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Астон Вілла – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція
Стартові склади команд
"Астон Вілла": Нюланд, Гільбер, Енгельс, Мінгс, Таргетт, Луїз, Накамба, Аль-Мухаммаді, Гріліш, Ель-Газі, Самата.
"Манчестер Сіті": Браво, Вокер, Стоунз, Фернандінью, Зінченко, Родрі, Гюндоган, Фоден, Давід Сілва, Стерлінг, Агуеро.
Огляд матчу "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" читайте на сайті Спорт24.