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Астон Вілла – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція фіналу Кубка англійської ліги

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Астон Вілла – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція фіналу Кубка англійської ліги / twitter.com/mancity

"Астон Вілла" та "Манчестер Сіті" 1-го березня розіграють Кубок англійської ліги. Переглянути поєдинок можна онлайн та на сайті Спорт24.

Поєдинок "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" розпочнеться о 18:30. Початок трансляції на телеканалі Setanta Sport о 18:25.

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Дивитися телеканал Setanta Sport можна лише онлайн на OTT-платформах. Трансляція матчу "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Астон Вілла – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція

Стартові склади команд

"Астон Вілла": Нюланд, Гільбер, Енгельс, Мінгс, Таргетт, Луїз, Накамба, Аль-Мухаммаді, Гріліш, Ель-Газі, Самата.

"Манчестер Сіті": Браво, Вокер, Стоунз, Фернандінью, Зінченко, Родрі, Гюндоган, Фоден, Давід Сілва, Стерлінг, Агуеро.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Сіті
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