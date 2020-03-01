Українець Зінченко разом з "Манчестер Сіті" виграв третій поспіль Кубок англійської ліги – відео

У неділю, 1 березня, відбулася фінальна зустріч англійського Кубка ліги, в якій "Манчестер Сіті" мінімально здолав "Астон Віллу" – 1:2.

Астон Вілла – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Самата, 41 – Агуеро, 20, Родрі, 30

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"Містяни" є чинним володарем трофея і грали у фіналі Кубка ліги втретє поспіль. Всього ж в клубній історії "Манчестер Сіті" є 6 перемог в цьому турнірі. "Астон Вілла" відстає ненабагато: "леви" перемагали в Кубку ліги 5 разів. Але останній раз це трапилося ще в сезоні-1995/96. І після тієї перемоги офіційних трофеїв в музеї "Астон Вілли" не додалося.

З перших хвилин матчу, на радість українським вболівальникам, вийшов Олександр Зінченко, для якого це перше потрапляння до стартового складу з 2-го лютого, коли українець був вилучений у матчі АПЛ проти "Тоттенхема".

Першими рахунок у матчі відкрили "містяни". Фоден дав передачу на Агуеро у самої лицьової, а Серхіо впевнено пробив з лінії воротарського – 1:0.

Відео голу Агуеро

Через 10 хвилин підопічні Хосепа Гвардіоли подвоїли свою перевагу – Гюндоган подав кутовий справа, Родрі вистрибнув вище всіх і головою пробив у дальній кут.

Відео голу Родрі

Щоправда, один м'яч до кінця першої 45-хвилинки "Астон Вілла" відквитала. Навіс Ель-Газі зліва, і Самата, випередивши опікуна, в красивому стрибку головою пробив в ближній кут – 2:1.

Відео голу Самати

У другому таймі "містяни" повністю володіли перевагою і зіграли на втримання рахунку. Але варто відзначити момент на 88-й хвилині, коли "Астон Вілла" ледь не зрівняла рахунок. "Леви" розіграла кутовий і Енгельс пробив головою – Браво відбив м'яч в штангу, а потім все ж накрив його.

Таким чином, "Манчестер Сіті" третій рік поспіль тріумфує у Кубку англійської ліги. Для Олександра Зінченка це вже сьомий титул з "містянами" – раніше разом з "Ман Сіті" він двічі вигравав АПЛ (2017/18, 2018/19), двічі тріумфував у Кубку Ліги (2017/18, 2018/19), вигравав Кубок Англії в сезоні 2018/19, а також тріумфував у Суперкубку Англії 2019 року.