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Астон Вілла – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на фінал Кубка англійської ліги

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Астон Вілла – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на фінал Кубка англійської ліги / GETTY IMAGES

"Астон Вілла" та "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка 1 березня зустрінуться у фіналі Кубка англійської ліги. Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу в матчі, а відтак і виграти трофей.

Астон Вілла – Манчестер Сіті: прогноз

"Манчестер Сіті" вигравав цей трофей два сезони поспіль. Цього року "містяни" не проти повторити досягнення, враховуючи, що захистити титул чемпіонів Англії вже не вийде.

Натомість для "Астон Вілли" вихід у фінал абсолютно не пересічна подія. Тому бірмінгемський клуб зосередить усі сили заради позитивного результату.

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Прогноз Pari Match

На папері підопічні Пепа Гвардіоли абсолютні фаворити. На перемогу "Манчестер Сіті" букмекери пропонують коефіцієнт 1,15. Натомість звитягу "Астон Вілли" фахівці оцінили коефіцієнтом 19.

Обидві команди є безкомпромісними, адже в останніх десяти зустрічах була зафіксована одна нічия. "Містяни" здобули 8 перемог та одного разу поступилися бірмінгемцям.

Коефіцієнт на те, що "Манчестер Сіті" переможе і ТМ 2.5 – 4,30. Якщо ж "Астон Вілла" виграє матч і ТБ 2.5 – коефіцієнт 28.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet пропонують вгадати, який гравець відзначиться голом у матчі. Коефіцієнт на те, що Рахім Стерлінг заб'є "Астон Віллі" – 2,1.

У таборі бірмінгемців фахівці виокремлюють Борху Бастона. Коефіцієнт на його гол – 5,5. Коефіцієнт на те, що перший гол у матчі буде забитий до 15-ї хвилини гри – 2,8.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Манчестер Сіті" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Сіті
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