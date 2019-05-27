"Астон Вілла" перемогла "Дербі Каунті" та вийшла в АПЛ

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"Астон Вілла" вийшла в АПЛ
"Астон Вілла" вийшла в АПЛ

В Англії визначилися усі 20 команд, які наступного сезону зіграють в АПЛ. Останню путівку здобула "Астон Вілла".

"Астон Вілла" у фіналі плей-офф Чемпіоншипа обіграла "Дербі Каунті" 2:1. Матч відбувся на стадіоні "Вемблі".

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Варто зазначити, що головним тренером "Дербі Каунті" працює Френк Лемпард. Натомість за "Астон Віллу" виступає та є помічником тренера його колишній партнер по "Челсі" Джон Террі (однак у цьому матчі він не зіграв).

Нагадаємо, перед тим право виступити в АПЛ здобули "Норвіч" та "Шеффілд Юнайтед". В Чемпіоншип вилетіли "Кардіфф", "Фулхем" та "Хаддерсфілд".

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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