"Астон Вілла" по пенальті здолала "Вест Бром" і зіграє у фіналі за право виступати в АПЛ: відео

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"Астон Вілла"
"Астон Вілла" / twitter.com/avfcofficial

Футбольний клуб "Астон Вілла" став першим учасником фіналу плей-офф за право зіграти в англійській Прем'єр-лізі. Клуб із Бірмінгема здолав "Вест Бромвіч".

Вест Бромвіч – Астон Вілла 1:0, по пенальті – 3:4
Гол: Доунсон, 29

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У першому матчі "леви" перемогли "Вест Бром" з рахунком 2:1. У повторній грі "Вест Бромвіч" в основний час переміг бірмінгемців 1:0, однак в деяких змаганнях в Англії правило виїзного голу не застосовують. Відтак, рахунок у двоматчевому протистоянні зрівнявся – 2:2 й на клуби чекала серія пенальті.

У футбольній лотереї більш успішними виявилися футболісти "Астон Вілли". Господарі не змогли реалізувати дві спроби й поступилися з рахунком 4:3.

У фіналі "Астон Вілла" зіграє проти переможця пари "Лідс" – "Дербі". У першому матчі перемогу з рахунком 1:0 здобули павичі.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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