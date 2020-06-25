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Футболіст "Динамо" Гармаш уперше за кар'єру змінив імідж: фото
24 червня , 14:45 Футболіст "Динамо" Гармаш уперше за кар'єру змінив імідж: фото
Юрій Семенюк
Помер Юрій Дячук-Ставицький: що відомо про заслуженого тренера України
24 червня , 14:19 Помер Юрій Дячук-Ставицький: що відомо про заслуженого тренера України
Софія Кулай
"Аталанта" завдяки голу Маліновського зробила неймовірний камбек у матчі із "Лаціо": відео
08:21, сьогодні "Аталанта" завдяки голу Маліновського зробила неймовірний камбек у матчі із "Лаціо": відео
16-річний герой "Ворскли", смерть екстренера "Карпат": головні новини спорту 24 червня
07:25, сьогодні 16-річний герой "Ворскли", смерть екстренера "Карпат": головні новини спорту 24 червня
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16-річний голкіпер вивів "Ворсклу" у фінал Кубка України з футболу: відео
22:14, 24 червня 16-річний голкіпер вивів "Ворсклу" у фінал Кубка України з футболу: відео
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