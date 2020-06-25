"Аталанта" завдяки голу Маліновського зробила неймовірний камбек у матчі із "Лаціо": відео

"Аталанта" Руслана Маліновського 7 березня приймала "Лаціо"у матчі 37 туру Серії А. Господарі поля змогли зробити камбек із рахунку 0:2 та забити три м'ячі поспіль.

Аталанта – Лаціо 3:2

Голи: Гозенс, 38, Маліновський, 66, Паломіно, 79 – Де Рон, 5 (авт. Аталанта), Мілінковіч-Савіч, 11

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У минулому турі "Аталанта" вдома приймала "Сассуоло". Завдяки дублю Сапати, Дьїмсіті, а також автоголу Бурабії розгромили суперника – 4:1.

"Лаціо" ж зіграло товариський поєдинок із "Тернаною". Матч був під контролем господарів, які на класі перемогли суперника із великим рахунком – 7:2.

Початок за "Лаціо"

Зі стартових хвилин на полі з'явився українець Руслан Маліновський.

На 5-й хвилині супермомент, щоб відкрити рахунок був у "Аталанти".Сапата вийшов сам на сам, але м'яч після удару пролетів поруч зі стійкою, суддя також зафіксував офсайд.

Одразу гострота від "Лаціо", яка завершилась голом. Швидка контратака з флангу завершилась прострілом у штрафний майданчик, де Мартен де Рон зрізав м'яч у власні ворота – 0:1.

"Аталанта" старалась зрівняти рахунок у дебюті зустрічі, але гострішими були гості.

На 11-й хвилині "Лаціо" збільшило рахунок. Мілінковіч-Савіч вирішив взяти на себе гру та пробити, м'яч влучно поцілив у володіння Голліні – 0:2.

Переконлива 15-хвилинка була від гостей зустрічі. Небезпечний штрафний заробили господарі поля. До м'яча підійшов українець Маліновський, але його потужний удар потрапив у стінку господарів.

Дальнім ударом Іммобіле вирішив перевірити голкіпера господарів, м'яч пролетів поруч зі стійкою. Відразу атака від "Лаціо", Гомес розвернувшись у штрафному суперників завдав удару – голкіпер на місці.

Знову ж таки Іммобіле перевірив на пильність голкіпера "Аталанти" – поруч зі стійкою. Дуже хороший удар видався у Маліновського – Стракоша у чудовому стрибку врятував команду.

Корреа завдав удару із лінії штрафного "Аталанти" – Голліні легко забрав м'яч до рук.

На 39-й хвилині "Аталанті" вдалось скоротити рахунок завдяки блискучій комбінації. Футболіст господарів віддав верхову передачу з флангу, де у штрафному майданчику вже був Гозенс, який завдав прицільного удару головою – м'яч полетів точно біля стійки. Рахунок – 1:2.

Гомес пробив низом по центру воріт, але Стракоша витягнув майже "мертвий" м'яч – чудова гра голкіпера.

Камбек господарів

Непогану можливість забити втратив Гозенс. Він знайшов можливість для удару, але один із захисників кинувся під м'яч та врятував ворота.

Гомес виконав хорошу подачу у штрафний, але захисники зіграли надійно та вибили м'яч далі від воріт.

На 66-й хвилині неймовірний удар з-за меж штрафного завдав Маліновський, м'яч полетів точну у праву "дев'ятку", рахунок рівний – 2:2.

"Аталанта" далі намагалась вийти вперед у рахунку. Гості у другому таймі показували зовсім іншу гру, ніж у першій частині зустрічі.

На 79-й хвилині команда українця створила справжнє диво. Гомес віддав хорошу передачу з кутового, а Паломіно чудовим ударом головою забиває гол по центру воріт – 3:2. Команді вдалось забити три м'ячі поспіль.

Лукаку завдав удар із краю штрафного, але м'яч пролетів вище воріт.

Активний Гомес чудово обробив складний пас, але пробив занадто слабко та прямо по центру воріт, голкіпер відбив м'яч.

Мур'єль добре приклався по воротах суперника. Але один із захисників ногою дивом витягнув м'яч із лінії.

Підсумковий рахунок матчу – 3:2.

Огляд матчу Аталанта – Лаціо

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