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Форвард "Хоффенхайма" Крамарич забив принизливий пенальті "Боруссії" Дортмунд: відео
28 червня , 18:03 Форвард "Хоффенхайма" Крамарич забив принизливий пенальті "Боруссії" Дортмунд: відео
Михайло Гема
Патріотизм – це позиція душі, коли байдуже, що говорять інші, – тенісистка Марта Костюк
27 червня , 13:01 Патріотизм – це позиція душі, коли байдуже, що говорять інші, – тенісистка Марта Костюк
Софія Кулай
Можливий суперник Ломаченка розбив опонента, "Динамо" програло "Десні": головні новини 28 червня
08:00, сьогодні Можливий суперник Ломаченка розбив опонента, "Динамо" програло "Десні": головні новини 28 червня
"Динамо" програло "Десні": відео
21:20, 28 червня "Динамо" програло "Десні": відео
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"Маріуполь" в меншості відстояв перемогу над "Дніпром-1": відео
18:52, 28 червня "Маріуполь" в меншості відстояв перемогу над "Дніпром-1": відео
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