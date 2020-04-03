"Аталанта" готова продати українця Маліновського за чималу суму
"Фіорентина" провела попередні переговори по трансферу українського хавбека "Аталанти" Руслана Маліновського.
Про це повідомляє Goal.com з посиланням на La Nazione.
До теми Вартість футболістів впаде на 28% – найбільше постраждають "Манчестер Сіті" і "Барселона"
Вартість футболіста збірної України оцінили мінімум в 25 мільйонів євро. Трансфер може відбутися майбутнім літом. Однак, через пандемію коронавірусу трансферний ринок в Італії може призупинитись.
Додамо, що Маліновський – не єдиний варіант для посилення "Фіорентини" в наступне трансферне вікно. Також джерело повідомляє про зацікавленість до півзахисника "Удінезе" Родріго Де Паулю. Також альтернативою "фіалок "може стати хавбек "Верони" Мараш Кумбулла.
- Півзахисник збірної України минулого літа перейшов в "Аталанту" за 15 млн євро з бельгійського "Генка".
- У нинішньому сезоні у всіх турнірах за "бергамаско" українець відіграв 31 матч (8 – в основі), в яких забив 5 голів і віддав 3 асисти.
- "Аталанта" і "Фіорентина" пішли на вимушену паузу в Серії А, займаючи 4-е і 13 місця відповідно.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
У "Динамо" фінансовий скандал: клуб чекають дві справи через трансфери бразильцівсьогодні , 12:19
-
Як карантин вплине на гру провідних тенісистів: кумедне відеосьогодні , 12:00
-
Стаховський звернувся до Маска, гравець збірної України поборов COVID-19: головні новину спортусьогодні , 08:00
-
Зірковий Роналдінью може вийти достроково із в'язниці: подробиці розслідуваннясьогодні , 12:35