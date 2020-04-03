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"Аталанта" готова продати українця Маліновського за чималу суму

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Руслан Маліновський / УАФ

"Фіорентина" провела попередні переговори по трансферу українського хавбека "Аталанти" Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Goal.com з посиланням на La Nazione.

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Вартість футболіста збірної України оцінили мінімум в 25 мільйонів євро. Трансфер може відбутися майбутнім літом. Однак, через пандемію коронавірусу трансферний ринок в Італії може призупинитись.

Додамо, що Маліновський – не єдиний варіант для посилення "Фіорентини" в наступне трансферне вікно. Також джерело повідомляє про зацікавленість до півзахисника "Удінезе" Родріго Де Паулю. Також альтернативою "фіалок "може стати хавбек "Верони" Мараш Кумбулла.

  • Півзахисник збірної України минулого літа перейшов в "Аталанту" за 15 млн євро з бельгійського "Генка".
  •  У нинішньому сезоні у всіх турнірах за "бергамаско" українець відіграв 31 матч (8 – в основі), в яких забив 5 голів і віддав 3 асисти.
  • "Аталанта" і "Фіорентина" пішли на вимушену паузу в Серії А, займаючи 4-е і 13 місця відповідно.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Трансфери Новини Спорту ФК Аталанта Руслан Маліновський Спорт Футбол
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