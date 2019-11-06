Аталанта – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У середу, 6 листопада, "Аталанта" українця Руслана Маліновського зіграє проти "манчестер Сіті". Інший українець Олександр Зінченко, який виступає за "містян", у цьому матчі не зіграє через травму. Однак матч суперників донецького "Шахтаря" у групі Ліги чемпіонів можна буде переглянути й в Україні.

Матчі Ліги чемпіонів в Україні показують лише телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і транслюватимуть матч "Аталанта" – "Манчестер Сіті". Початок трансляції зі стадіону "Джузеппе Меацца" в Мілані (там своє єврокубкові матчі тимчасового проводить "Аталанта") о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

Читайте також: Аталанта – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дивитися онлайн матч "Аталанта" – "Манчестер Сіті" легально можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що доступ до трансляції платний. Доступ до трансляції матчів коштує 109 гривень на місяць і потребує реєстрації. Також можна оформити підписку "Суперспорт", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2", а також Setanta.

Варто нагадати, що у першому матчі між цими командами у Манчестері розгромну перемогу здобули господарі поля. При цьому що першою забила "Аталанта" – дебютним голом за команду відзначився якраз українець Руслан Маліновський.

Як це було: Маліновський забив гол у ворота "Манчестер Сіті": відео

"Манчестер Сіті" у випадку перемоги у цьому матчі оформить путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.