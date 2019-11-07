Аталанта вирвала нічию у МанСіті: незабитий пенальті, вилучення голкіпера та захисник у воротах

У матчі між італійською "Аталантою" та англійським "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів в середу, 6 листопада, було зафіксовано нічию. Та сам матч запам'ятався чималою кількістю моментів.

Аталанта – Манчестер Сіті 1:1

Голи: Пашаліч, 49 – Стерлінг, 7

Нереалізований пенальті: Жезус, 43 (Манчестер Сіті)

Вилучення: Браво, 81 (Манчестер Сіті)

Перший матч між цими командами у Манчестері закінчився розгромом "Аталанти". Тоді "містяни" забили п'ять голів, хоча гості відзначилися першими – гол з пенальті забив українець Руслан Маліновський.

Як це було: Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео

В Мілані (тут "Аталанта" грає матчі єврокубків) історія з розгромом могла повторитися. Господарі пропустили вже на 7-й хвилині, коли Стерлінг розіграв атаку з Габріелем Жезусом та пробив у кут воріт.

Після цього "МанСіті" мав ще декілька нагод забити та збільшити свою перевагу. Однак в деяких випадках "Аталанту" рятував Голліні, в інших – гості марнували свої спроби.

На 43-й хвилині збільшити перевагу "Манчестер Сіті" міг Жезус. після пробиття штрафного м'яч влучив в руку Ілічічу у штрафному майданчику. Арбітр зустрічі після перегляду повтору призначив пенальті. Однак бразилець схибив з 11-метрової позначки.

Аталанта – Манчестер Сіті відеоогляд першого тайму

На другий тайм "МанСіті" провів заміну. Замість Едерсона у ворота вийшов Карлос Браво. І вже за чотири хвилини він пропустив гол. Після навісу з флангу від Гомеса Пашаліч пробив головою точно під штангу.

Відео голу Пашаліча

До слова: Ліга чемпіонів: результати матчів 6 листопада

Але на цьому проблеми для гостей не закінчилися. На 81-й хвилині помилка в центрі поля призвела до того, що Ілічіч отримав пас на хід. Браво вийшов йому на перехоплення і грубо сфолив, за що побачив перед собою червону картку.

Відео вилучення Клаудіо Браво

Більше воротарів у заявці "МанСіті" не було тож місце у воротах зайняв Вокер. Пробивати штрафний з лави запасних вийшов Маліновський. Точний удар приніс би його команді перемогу. Однак удар українця був дещо легкий, і Вокер з другої спроби таки впіймав м'яч.

Матч так і закінчився внічию 1:1. "Манчестер Сіті" втратив нагоду гарантувати собі вихід в плей-офф після цього матчу. "Аталанта" ж набирає перші очки в турнірі.