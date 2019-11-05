Аталанта – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 6 листопада, "Аталанта" українця Руслана Маліновського зіграє з "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в цьому матчі.

Аталанта – Манчестер Сіті прогноз букмекерів

"Манчестер Сіті" вже практично вирішив завдання виходу в плей-офф Ліги чемпіонів. У "містян" зараз в активі 9 балів після трьох турів. У "Динамо" Загреб і "Шахтаря" по 4 бали, у "Аталанти" – 0. Перемога над "Аталантою" гарантує команді Гвардіоли місце в 1/8 фіналу.

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У "Аталанти" в свою чергу шанси не те що на плей-офф Ліги чемпіонів, у них і шанси на потрапляння в Лігу Європи мізерні. Підопічні Гасперіні відверто провалили груповий раунд з нулем в графі набраних очок і міцно засіли на дні турнірної таблиці групи С. Звичайно шанси ще є, але для цього потрібно почати набирати очки.

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів "Аталанта" – "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 6 листопада. Початок зустрічі – о 22:00.

Прогноз Parimatch

У них перемога "Манчестер Сіті" оцінена в 1,51. На те, що "Аталанта" зуміє вивести три очки у домашньому матчі – 5,40. Нічия у матчі – 5,20.

При цьому букмекери очікують чималої кількості голів у виконанні гравців команди-гостей – "тотал більше 2,5 Манчестер Сіті" лише 1,95. Для прикладу, "тотал більше 2 Аталанта" – аж 4,30.

Прогноз 1xbet

Їх букмекери оцінили шанси "Ман Сіті" на перемогу найвищим коефіцієнтом 1,55. Щодо "Аталанти", то їх звитяга над суперником – 5,25. Нічия – 5,35.

Також цікаво, що букмекери прогнозують голи у матчі від обох команд. Коефіцієнт на цю подію – 1,40, а на те, що цього не відбудеться – 3,16.

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На жаль, через травму Олександр Зінченко не допоможе "містянам" у цьому поєдинку. Але за "Аталанту" зіграє інший українець Руслан Маліновський. Гол Маліновського оцінено коефіцієнтом 5,5.

Прогноз Favorit

На думку букмекерів з Favorit, "Манчестер Сіті" переможуть – коефіцієнт 1,50 на такий підсумок матчу. Що переможе "Аталанта" – 5,40. Нічия – 5,00.