"Атланта" поступилася, попри 17 очок українця Леня

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Лень набрав 17 очок, але "Атланта" поступилася "Чикаго" / ukrinform.ua

У матчі регулярного чемпіонату НБА "Атланта" поступилася "Чикаго". З рахунком 136:102 перемогу святкували "Буллс".

Не врятувала "Гокс" навіть доволі непогана гра українця Олексія Леня, який записав на свій рахунок 17 набраних очок (7 з 9 з гри, 1 точний триочковий).

До слова: "Атланта" в двох овертаймах поступилася "Маямі", Лень набрав 9 очок: відео

За показником набраних балів українець став найкращим у складі "Атланти" та четвертим у грі. Також на рахунку Леня 5 підбирань та 3 перехоплення. Він закінчив гру з показником корисності "-18".

Середня статистика Олексія Леня в сезоні 2019/2020 становить 7,7 очка і 4,7 підбору, а його команда з показником 6-19 на Сході випереджає тільки "Клівленд" і "Нью-Йорк". В наступній грі "Яструби" зіграють у суботу з "Індіаною".

"Чикаго" – "Атланта" 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)

 

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
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