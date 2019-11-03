"Аталанта" програла другий матч в сезоні: Маліновський вийшов на другий тайм (відео)

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Аталанта – Кальярі результат та відео голів
Аталанта – Кальярі результат та відео голів

"Аталанта", за яку виступає українець Руслан Маліновський, в рамках 11-го туру чемпіонату Італіїї зазнала домашньої поразки від "Кальярі" з рахунком 0:2.

Аталанта – Кальярі 0:2

Голи: Пашаліч, 32 (авт), Оліва, 58

Вилучення: Ілічич, 39 (Аталанта)

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Гра із спочатку складалася не за планом "Аталанти". На 32-й хвилині Пашаліч зрізав м'яч в свої ворота після подачі зі штрафного, а через сім хвилин підопічні Джан П'єро Гасперіні залишилися вдесятьох. Команду підвів Ілічич, який побачив перед собою "червоне світло" за неспортивну поведінку.

У другому таймі на полі з'явився Руслан Маліновський, але крім заробленої жовтої картки нічим не запам'ятався. А ось його команда пропустила вдруге. На 59-й хвилині Оліва потужним ударом з меж штрафного послав м'яч у сітку – 0:2.

Це друга поразка "Аталанти" у Серії А сезону 2019/20. Після 11 турів "Аталанта" і "Кальярі" ділять четверте місце чемпіонату Італії, набравши по 21 пункту.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Аталанта Руслан Маліновський
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