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Аталанта – Рома: де дивитися матч чемпіонату Італії

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Аталанта – Рома: де дивитися

У суботу, 15 лютого, "Аталанта" українця Руслана Маліновського приматиме "Рому". В Україні цей матч можна переглянути по телевізору, а також онлайн.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже поєдинок "Аталанта" – "Рома" у прямому ефірі. Початок трансляції о 21:40, а сам матч розпочнеться о 21:45.

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Дивитися онлайн "Аталанта" – "Рома" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

"Аталанта" та "Рома" є сусідами в турнірній таблиці Серії А. Наразі "Аталанта" утримує 4-у сходинку, яка дозволяє в наступному сезоні зіграти в Лізі чемпіонів.

"Рома", яку очолює екстренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, програє "бергамаскам" всього три очки. Таким чином, протистояння "Аталанти" та "Роми" буде так званим матчем за 6 очок.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Рома ФК Аталанта
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