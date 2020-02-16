"Аталанта" з Маліновським у яскравому матчі перемогла "Рому" Фонсеки: відео

"Аталанта", в якій виступає українець Руслан Маліновський, 15 лютого приймала "Рому" в рамках 24 туру Серії А. Поєдинок завершився драматичною перемогою команди Бергамо.

Аталанта – Рома 2:1

Голи: Паломіно, 50, Пашаліч, 59 – Джеко, 45

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Поєдинок краще розпочали господарі. У першій половині гри спершу вихід віч-на-віч не використав ексгравець "Металіста" Гомес. Воротар "Роми" виграв дуель, парирувавши удар.

Після цього Гомес віддав чудовий пас на Ілічіча, який пробив в один дотик, але не влучив. А після штрафного шедевр ледь не вдався Толою.

Оборонець "Аталанти" пробив ударом через себе з меж штрафного, але зовсім трішки не влучив.

У футболі є неписане правило: не забиваєш ти – забивають тобі. Наприкінці тайму Паломіно грубо помилився, дозволивши Едіну Джеко втекти віч-на-віч з Голліні. Боснієць майстерно поклав м'яч у кут – 1:0.

Після перерви "Аталанта" вийшла в геть іншому настрої. На 50 хвилині Паломіно реабілітувався за помилку в першому таймі. Оборонець після подачі з кутового замкнув передачу на дальній стійці – 1:1.

"Аталанта" не зменшувала тиску й бомбардувала ворота "Роми". На 59 хвилині "бергамаски" досягли свого. Пашаліч, який тільки вийшов на поле, отримав передачу від Фройлера і першим дотиком поклав м'я у "дев'ятку" – 2:1.

Українець Руслан Маліновський вийшов на поле наприкінці матчу.

Таким чином, "Аталанта" за підсумками туру зберегла 4-у позицію. Відрив від "Роми" тепер складає 6 очок.

Натомість крісло під екстренером "Шахтаря" Пауло Фонсекою в Римі сильно захиталося.

Аталанта – Рома відеоогляд матчу