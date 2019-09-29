"Аталанта" розгромила "Сассуоло", "Інтер" залишився лідером: результати 6 туру Серії А

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Серія А: результати матчів та відео голів 6 туру
Серія А: результати матчів та відео голів 6 туру / twitter.com/juventusfc

В Італії з 28 до 30 вересня відбудуться матчі шостого туру Серії А. Ознайомитися з усіма результатами чемпіонату Італії можна у матеріалі Спорт 24.

Ювентус – СПАЛ 2:0
Голи: П'яніч, 25, Роналду, 78

Результати попереднього туру: Сенсаційна поразка "Мілану", перемоги "Аталанти" та "Інтера": результати матчів 5 туру Серії А

Чемпіон Італії приймав на своєму полі аутсайдера чемпіонату – СПАЛ. Туринці відставали від "Інтера", який посідає першу сходинку, на два очка і планували підійти до очної зустрічі з міланською командою, що відбудеться у наступному турі, з максимальним результатом.

Ювентус – СПАЛ відеоогляд матчу

Самдорія – Інтер 1:3
Голи: Янкто, 55 – Сенсі, 20, Санчес, 22, Гальярдіні, 62
Вилучення: Санчес, 46 (Інтер)

Сампдорія – Інтер відеоогляд матчу

Сассуоло – Аталанта 1:4
Голи: Дефрель, 62 – Гомес, 6, 29, Госенс, 13, Сапата, 35

"Аталанта" приїхала у гості до "Сассуоло". На 72-й на поле вийшов Руслан Маліновський замість героя першого тайму Гомеса. Однак Руслан встиг "відзначитись" лише жовтою карткою. Більше рахунок у матчі не змінювався – 1:4.

 

 

 

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Теги: Серія А Новини Спорту Спорт Футбол
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