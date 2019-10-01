Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" 1-го жовтня зіграє другий матч в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Суперником української команди буде новачок турніру – італійська "Аталанта".

Аталанта – Шахтар. Головне

Що: матч групового етапу Ліги чемпіонів

Де: Мілан, "Джузеппе Меацца"

Коли: вівторок, 1 жовтня, 19:55

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24

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Чим важливий та цікавий цей матч

Експерти вважають, що саме італійський та український клуб поведуть боротьбу у групі C за другу сходинку. Хоча обидві команди програли перші поєдинки в Лізі чемпіонів. Якщо "гірники" логічно поступилися фавориту групи "Манчестер Сіті", то бергамаски сенсаційно були розгромлені загребським "Динамо".

"Шахтар" повинен вигравати гру з "Аталантою", щоб підходити до двох поєдинків з "Динамо" у вигідному турнірному положенні. "Аталанта" міцна італійська команда, але вкрай недосвідчена. Окрім того, обидва колективи надзвичайно забивні, але "грішать" в обороні. Це додає неабиякої цікавості грі, оскільки можна очікувати велику кількість голів.

А що говорить статистика?

"Шахтар" й "Аталанта" ніколи не грали одне проти одного. Італійці не можуть перемогти й забити в єврокубках вже три матчі (Н2 П1). При цьому поразка в Загребі перервала семиматчеву безпрограшну серію "Аталанти" на європейській арені (В3 Н4).

Поразка від "Динамо" стала для "Аталанти" всього другою за 15 останніх єврокубкових зустрічей (В7 Н6). Для "Аталанти" це буде 37-й матч у єврокубках і сьома європейська кампанія в цілому. У сезоні 1987/88 бергамаски стали півфіналістами Кубка кубків, а три роки по тому дійшли до 1/4 фіналу Кубка УЄФА.

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У першому турі "Шахтар" у Харкові поступився "Манчестер Сіті". У восьми останніх матчах Ліги чемпіонів у донеччан всього одна перемога (Н3 П4). Перемога 3:2 проти "Хоффенхайма" у п'ятому турі минулого розіграшу ЛЧ – єдина перемога "Шахтаря" у 10 останніх єврокубкових матчах (Н4 П5).

У торішньому груповому етапі "Шахтар" набрав на виїзді чотири очки. Перемога над "Хоффенхаймом" стала для "гірників" другою в 12 останніх гостьових матчах основної сітки Ліги чемпіонів (Н2 П8). Якщо брати період у шість останніх групових етапів, "Шахтар" виходив далі в трьох випадках.

В 11 матчах в Італії у "Шахтаря" тільки одна перемога – 3:2 над "Ромою" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2010/11. Останній візит обернувся мінімальною поразкою від тієї ж "Роми" і вильотом на першій стадії плей-офф-2017/18.

Що варто знати про Аталанту

У минулому чемпіонаті Італії "Аталанта" посіла третє місце, показавши найкращий результат у своїй історії, а також дійшла до фіналу Кубка Італії. "Бергамаски" виступають у єврокубках третій сезон поспіль.

Вони добралися до 1/16 фіналу Ліги Європи, де поступилися дортмундській "Боруссії" (2:3 вдома, 1:1 в гостях). У ЛЕ-2018/19 "Аталанта" вибула ще в раунді плей-офф, поступившись "Копенгагену" в серії пенальті (3:4) після нульової нічиєї за сумою двох зустрічей. До цього бергамаски обіграли у кваліфікації "Сараєво" (заг. 10:2) і "Хапоель" з Хайфи (заг. 6:1).

"Аталанта" не програє вдома в єврокубках 12 матчів поспіль (В6 Н6). Остання поразки їй завдав "Мехелен" (1:2, заг. 2:4) у півфінальному матчі Кубка кубків-1987/88. Це єдина поразка "Аталанти" у 17 домашніх матчах на європейській арені (В10 Н6).

"Аталанта" – єдиний дебютант групового етапу в Лізі чемпіонів-2019/20. Бергамаски стали 10-м італійським клубом на цій стадії та 141-м в цілому. Домашні матчі групового етапу "Аталанта" проводить на "Сан-Сіро" – арені "Мілана" і "Інтера".

Як команди підходять до цього матчу

"Аталанта" виграла вже 10 гостьових матчів у 2019 році. Більше виїзних перемог у топ-5 європейських чемпіонатах здобув лише "Манчестер Сіті" – 11. У літнє трансферне вікно італійці солідно підсилили склад. Прийшли: Луїс Мюріель ("Севілья"), Руслан Маліновський ("Генк"), Гільєрме Арана ("Севілья", оренда), Сімон К'єр ("Севілья", оренда).

"Аталанта" виграла всі чотири виїзні матчі в цьому чемпіонаті Італії. 25 вересня гол Дувана Сапата і точний удар Мартена де Рооном головою дозволили бергамаскам здолати "Рому" 2:0. В суботу, 28 вересня, "Аталанта" розгромила "Сассуоло" на його полі 4:1 і піднялася на третє місце в таблиці.

Дев'ять з 15 голів "Аталанти" в цьому сезоні були забиті в другому таймі. Вісім з них – в останні 30 хвилин.

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"Шахтар" почав сезон з поразки 1:2 від "Динамо" в Суперкубку України. Це була третя поразки "гірників" від киян в матчах турніру за чотири роки. Більше на внутрішній арені в цьому сезоні "Шахтар" не програвав.

У дев'яти стартових турах чемпіонату України "гірники" здобули дев'ять перемог при різниці забитих і пропущених м'ячів 28:6.

У п'ятницю, 27-го вересня, донеччани вдома розгромили "Ворсклу" 4:0. "Шахтар" не програє в чемпіонаті 38 матчів поспіль (В33 Н5). Останньої поразки у внутрішній першості "гірники" зазнали 3 серпня 2018 року, коли з рахунком 0:1 поступилися в Києві "Динамо".

Переможна серія донеччан у чемпіонаті України з врахуванням минулого сезону становить вже 11 матчів.