Аталанта – Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Аталанта – Шахтар: де дивитися онлайн матч 1 жовтня 2019 – Ліга чемпіонів
Аталанта – Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / shakhtar.com

"Шахтар" 1-го жовтня зіграє проти "Аталанти" в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок в Україні можна буде переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них у прямому ефірі й покажуть матч "Аталанта" – "Шахтар".

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Матч відбудеться у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", хоча домівкою для італійців є місто Бергамо. Гра розпочнеться о 19:55, а трансляція на каналі "Футбол 1" – о 19:50.

Також поєдинку передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка розпочнеться на калані "Футбол 1" о 18:45.

Дивитися онлайн матч "Аталанта" – "Шахтар" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

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Дивитися матч "Аталанта" – "Шахтар" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар ФК Аталанта Ліга чемпіонів
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