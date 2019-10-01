"Шахтар" вирвав перемогу над "Аталантою" завдяки голу в доданий арбітром час: відео

У вівторок, 1 жовтня, донецький "Шахтар" зіграв другий матч групового етапу Ліги чемпіонів. Цього разу у суперниках була італійська "Аталанта". перемогу "Шахтар" виграв завдяки голу вже у доданий арбітром час.

Аталанта – Шахтар 1:2

Голи: Сапата, 27 – Мораес, 40, Соломон, 90+4

Нереалізований пенальті: Ілічіч, 16 (Аталанта)

Матч для "Шахтаря" розпочався не надто вдало. На початку зустрічі міг відзначитися Сапата, але йому не вдалося. Значно більше шансів було в Ілічіча. Арбітр матчу призначив пенальті. При цьому перегляд відеоповтору не переконав його, що фолу на Ілічічу не було. Але півзахисник "Аталанти" не зумів переграти воротаря "Шахтаря" – Пятов відбив його удар, а добивання від Гатебура було повз рамку воріт.

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На 27-й хвилині "Шахтар" таки пропустив. Але з другої спроби. Спочатку Пашаліч в атаці влучив у штангу. Але "Аталанта" продовжила атаку. Навіс від Гетебура, Пятов невдало грає на виході, не дотягнувшись до м'яча, і Сапата головою відправляє його за лінію воріт. Болбат не впорався зі своїми обов'язками, упустивши суперника.

У відповідь "Шахтар" міг одразу забити. Але воротар "Аталанти" Голліні відбив потужний удар Марлоса.

На 40-й хвилині Мораес таки зрівняв рахунок у матчі. Якщо перший раз його вихід сам на сам на ворота суперників зірвали, зафіксувавши офсайд, то другий раз все було згідно з правилами. Алан Патрік віддав пас, нападник уник офсайду, не дав воротарю вибити м'яч та пробив. Масьєлло у підкаті намагався вибити м'яч, але не зумів.

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Вийти вперед "Шахтар" міг незадовго до кінця першого тайму. Команда отримала право на штрафний в метрах 35 від воріт. Пробивав Марлос. І м'яч влучив у хрестовину воріт. Згодом добивав Ісмаілі, але відправив м'яч вище воріт.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Аталанта – Шахтар

У другому таймі "Шахтар" почав грати значно гостріше. І навіть декілька разів небезпечно пробивав по воротах суперника. Але надійно грав Голліні.

Його протеже Пятов теж мав чимало роботи. В одній з атак Сапата міг оформити дубль, коли захисники "гірників" не встигли за ним. Але м'яч пройшов повз рамку воріт.

На 57-й хвилині на поле у складі "Аталанти" вийшов українець Руслан Маліновський. Однак він був мало помітний у цій грі. Аж поки на 87-й хвилині не завдав підступного удару. Пятов до такого удару не був готовий, але м'яч пролетів в лічених сантиметрах від штанги. Маліновський же на другій доданій хвилині зірвав небезпечну атаку "Шахтаря", за що отримав жовту картку.

Натомість український новачок "Шахтаря" Євген Коноплянка вийшов на поле аж на 86-й хвилині. Він один раз прострілював у штрафному майданчику, але відправив м'яч туди, де нікого з партнерів не було.

Вирвав же перемогу "Шахтар" на четвертій з чотирьох доданих хвилини. "Гірники" вийшли у швидку атаку, Додо, який лише перед тим вийшов на заміну, отримав пас на хід, віддав у штрафний майданчик на Соломона. Вже там півзахисник обіграв захисника та пробив повз голкіпера.