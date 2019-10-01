Аталанта – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 1 жовтня, "Аталанта" українця Руслана Маліновського зіграє проти "Шахтаря" в рамках другого раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у поєдинку.

Аталанта – Шахтар прогноз букмекерів

І "Шахтар", і "Аталанта" вкрай невдало почали свій шлях в груповому турнірі Ліги чемпіонів. І якщо поразку "Шахтаря" проти "Ман Сіті" ще можна виправдати різним рівнем майстерності команд, то "Аталанта" абсолютно провалилася в першому турі, розгромно програвши "Динамо" Загреб.

Читайте також: Тоттенхем – Баварія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Так чи інакше, на вболівальників чекає дуже видовищний матч двох команд, які дуже люблять атакувати. Хто вибере для перегляду ввечері у вівторок саме цей матч, той точно не пошкодує.

Матч "Аталанта" – "Шахтар" відбудеться у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", хоча домівкою для італійців є місто Бергамо. Гра розпочнеться о 19:55 за київським часом.

Прогноз Pari Match

"Аталанта" та "Шахтар" в своїй історії зустрічалися лише один раз, і тоді у товариському матчі сильнішими виявилися "гірники" (2015 рік, 0:1).

Букмекери мало вірять у перемогу українського клубу – коефіцієнт на звитягу "Шахтаря" 4,3. Домашня перемога "Аталанти" оцінена в 1,82. А ось нічия у матчі – 3,95. При цьому можна поставити на те, що "Шахтар" або виграє, або зіграє внічию за коефіцієнт 2,05.

Прогноз Фаворит Спорт

Цей букмекер дає аналогічний коефіцієнт на перемогу підопічних Джан П'єро Гасперіні – 1,82. А ось перемога донеччан оцінена трохи вище (4,00). Нічия у матчі – 4,20.

Щодо голів, то букмекери очікують у матчі 2-3 забиті м'ячі. Коефіціент на "Тотал матчу більше 2,5" – 1,61. А ось протилежна ставка на "Тотал матчу меньше 2,5" оцінена в 2,22.

Прогноз Marathon bet

Що стосується атворів голів, то найбільше шансів забити, на думку букмекера, має Сапата Дуван з "Аталанти" – коефіцієнт 2,10. Гол українця Руслана Маліновського є малоймовірним (4,50). У підопічних Луїша Каштру найбільше шансів забити має Жуніор Мораес – 3,00.