Аталанта – Валенсія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 19 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Аталантою" та "Валенсією". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цій зустрічі та прохід у чвертьфінал.

Аталанта – Валенсія: очікування

Це матч, в якому немає явного фаворита. На стороні "Аталанти" – домашня гра (хоча вона відбудеться не в Бергамо, а в Мілані), а також головний тренер Джан П'єро Гасперіні. Саме його вважають головним творцем того, що "Аталанта" не просто минулого сезону зуміла пробитися до Ліги чемпіонів, але й вийти з групи. Щодо недоліків, то тут на першому місці – відсутність необхідного єврокубкового досвіду в команди. Варто відзначити, що "Аталанта" програла перші три матчі групового етапу. При цьому стартувала з розгрому від загребського "Динамо", а "Шахтарю" вдома поступилася, пропустивши в компенсований арбітром час.

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Натомість саме досвід – один з козирів "Валенсії". Іспанський клуб вийшов з першого місця з групи, де їх суперниками були "Челсі", "Аякс" та "Лілль". При цьому команда програла лише один матч – вдома "Аяксу" в другому колі. Зате в Амстердамі "кажани" взяли реванш.

Матч "Аталанта" – "Валенсія" відбудеться в середу, 19 лютого. Початок матчу о 22:00.

Прогноз Favorit

У першому матчі між цими командами їх експерти прогнозують перемогу "Аталанти" з коефіцієнтом 1,72. На перемогу "Валенсії" – 4,55. Нічия – 3,95.

Щодо проходу у чвертьфінал, то поки кращі шанси в італійського клубу – 1,75 проти 2,09 на прохід "Валенсії".

Прогноз PariMatch

Тут ще більший коефіцієнт на перемогу "Валенсії" – 4,80. Щодо перемоги господарів, то вона оцінена в 1,73. Нічия – 4,10.

Прохід в наступний раунд "Аталанти" оцінено в 1,80. Прохід "Валенсії" – 2,08.