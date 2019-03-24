"Атланта" Леня перемогла "Філадельфію", Михайлюк знову не зіграв за "Детройт": відео

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Олексій Лень у матчі проти "Філадельфії"
Олексій Лень у матчі проти "Філадельфії"

Український баскетболіст Олексій Лень продовжує допомагати "Атланті" перемагати у матчах регулярного чемпіонату НБА. Натомість Святослав Михайлюк знову залишився поза грою "Детройта".

Олексій Лень традиційно цей матч розпочав із лави запасних. Тож у грі українець провів менше 21 хвилини. За цей час він набрав 14 очок, зробив 1 передачу та 4 підбирання. Лень п'ять разів намагався закинути з-за дуги, але лише один його кидок досяг цілі. РЕ українця склав -21, що є найгіршим показником у матчі.

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Хоча саме точне добивання перед сиреною у кінці першої чверті дозволило "Атланті" скоротити відставання до 7 очок – 34:41

Попри це, "Атланта" зуміла обіграти "Філадельфію" – 129:127. При цьому вирвати перемогу "Хоукс" зуміли вже у самому кінці матчу завдяки двом вдалим атакам.

Відеоогляд матчу Атланта – Філадельфія

В той самий час "Детройт", за який виступає Святослав Михайлюк, грав на виїзді проти "Портленда". І поступився 117:112. Українець знову не потрапив до заявки на матч. При цьому що його повернули з фарм-клубу "Детройта".

"Детройт" поки залишається у зоні матчів плей-офф. Команда поки на шостому місці у Східній конференції.

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Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень Святослав Михайлюк
Джерело: 24 Канал
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