"Атланта" Леня перемогла "Орландо", Михайлюк знову не зіграв за "Детройт": результати матчів НБА

В НБА 26 жовтня (ніч на 27 жовтня в Україні) відбулися чергові матчу регулярного чемпіонату. В тому числі за участі команд українських баскетболістів.

Однак знову зіграв лише Олексій Лень, який виступає за "Атланту". Його команда вдома перемогла "Орландо". Лень вийшов у старті, зіграв 19:39 хвилин. Очок не заробив, але зробив 4 підбирання та одне перехоплення.

Атланта – Орландо 103:99 (23:26, 29:24, 25:25, 26:24)

Натомість "Детройт" знову програв. Цього разу – "Філадельфії". Святослав Михайлюк провів весь матч на лаві запасних.

Детройт – Філадельфія 111:117 (29:28, 28:26, 26:29, 28:34)

З інших матчів варто відзначити поразку "Кліпперс" у матчі проти "Фінікса". А також те, що захисник "Х'юстона" Расселл Вестбрук в матчі з "Новим Орлеаном" оформив 139-й тріпл-дабл у своїй кар'єрі, набравши 28 очок, 13 передач і 10 підбирань. Таким чином, Вестбрук обійшов легендарного Меджіка Джонсона за кількістю тріпл-даблів за кар'єру і вийшов на 2-е місце за цим показником в історії НБА. Расселл поступається лише Оскару Робертсону, на рахунку якого 181 тріпл-дабл за кар'єру.

Мілуокі – Маямі 126:131 OT (33:29, 37:24, 23:29, 28:39, 5:10)

Нью-Йорк – Бостон 95:118 (24:22, 27:24, 25:36, 19:36)

Чикаго – Торонто 84:108 (23:24, 17:24, 22:36, 22:24)

Юта – Сакраменто 113:81 (35:25, 31:16, 27:17, 20:23)

Клівленд – Індіана 110:99 (26:28, 39:20, 25:26, 20:25)

Х'юстон – Новий Орлеан 126:123 (29:24, 32:37, 36:39, 29:23)

Сан-Антоніо – Вашингтон 124:122 (30:26, 30:34, 32:30, 32:32)

Фінікс – Кліпперс 130:122 (26:22, 29:33, 36:30, 39:37)