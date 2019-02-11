"Атланта" Леня втретє поспіль програла, українець найкращий у своїй команді: відео

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Олексій Лень у матчі проти "Орландо"
Олексій Лень у матчі проти "Орландо" / GETTY IMAGES

Баскетбольний клуб "Атланта", кольори якого захищає українець Олексій Лень, зазнав третьої поспіль поразки в рамках НБА. Українець виявився найкращим у своїй команді.

Атланта – Орландо 108:124 (25:26, 23:37, 26:35, 34:26)

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У першій чверті команди вели відчайдушну боротьбу, не даючи одне одному вийти вперед. Однак гостям вдалося мінімально виграти старт матчу. У другій 12-хвилинці баскетболісти "Орландо" суттєво наростили відрив +15 очок.

У наступній чверті ситуація не змінилася. "Меджик" продовжили утримувати лідерство й навіть пішли в суттєвий відрив +24 очки. В останній чверті "Атланті" вдалося тільки скоротити відставання та програти з різницею в 16 очок.

Український баскетболіст Олексій Лень виявився найкращим у своїй команді. Лень набрав 16 очок, віддав 1 результативну передачу та зробив 2 підбирання. Олексій реалізував 2 з 3 триочкових, 4 очки з гри та 6 штрафних кидків.

 

 

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Теги: Спорт Баскетбол NBA Олексій Лень
Джерело: 24 Канал
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