"Атланта" Леня зазнала чергового фіаско, українець відіграв 16 хвилин: відео

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися чергові матчі. Команда українця Олексія Леня "Атланта" зазнала поразки в рідних стінах від "Юти".

Атланта – Юта 106:111 (30:28, 26:24, 28:31, 22:28)

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У першій чверті на паркеті точилася рівна боротьба, відтак нікому не вдалося втекти у відрив. Команда Леня заволоділа ініціативою в другій 12-хвилинці й пішла на велику перерву з перевагою у 4 очки.

Третя чверть знову була рівною й за її підсумками в "Атланти" залишилося тільки одне очко переваги. У вирішальній 12-хвилинці "Джазмени" проявили холоднокровність та вирвали перемогу.

26-річний український центровий Олексій Лень за 16 хвилини на паркеті набрав 4 очки, зробив 4 підбирання та 3 асисти.

Відео всіх дій Леня