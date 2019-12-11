"Атланта" в двох овертаймах поступилася "Маямі", Лень набрав 9 очок: відео

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Олексій Лень / nba.com/hawks

В рамках регулярного чемпіонату НБА "Атланта" в двох овертаймах поступилася "Маямі". Гра закінчилася з рахунком 135:121 на користь "Хіт".

Українець Олексій Лень відіграти трохи більше 22 хвилин і набрав 9 очок (4 з 6 з гри, 1 з 2 триочкових).

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Також на рахунку Леня 3 підбирання, 2 перехоплення та 1 блок-шот. Матч Олексій завершив з показником корисності "-11".

Середня статистика Олексія Леня в сезоні 2019/2020 становить 7,7 очка і 4,7 підбору, а його команда з показником 6-18 на Сході випереджає тільки "Клівленд" і "Нью-Йорк". В наступній грі "Яструби" зіграють завтра з "Чикаго Буллз".

"Маямі" – "Атланта" 135:121 ОТ (36:30, 30:34, 27:32, 24:21, 18: 4)

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Олексій Лень
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