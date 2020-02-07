"Барселона" неочікувано вилетіла з Кубка Іспанії – відео провалу

У матчі Кубка Іспанії між "Атлетік" та "Барселоною" все вирішив єдиний гол. Саме він приніс перемогу "Атлетіку", який і пройшов у півфінал турніру.

Атлетік – Барселона 1:0

Гол: Вільямс, 90+3

Сам матч відбувався на фоні чуток про сварки в "Барселоні" та висловлюванням незадоволеності Лео Мессі. Все це призвело до того, що аргентинського нападника активно хочуть в себе бачити інші топ-клуби Європи.

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Та Мессі вийшов на цей матч і мав декілька нагод відзначитися. Як і його юний партнер Ансу Фаті. Але надійно у воротах "Атлетіка" діяв Сімон. Його ж підстраховували й партнери в захисті. Тож все, чим відзначився Мессі – жовтою карткою.

Все в матчі вирішив єдиний гол. Забили його господарі вже у компенсований арбітром час. Після подачі з флангу Вільямс виграв позицію в Бускетса та "підрізав" м'яч у дальній кут воріт.

Відеоогляд матчу Атлетік – Барселона

У паралельному матчі "Реал" вдома сенсаційно поступився "Сосьєдаду". Тож у півфіналі Кубка Іспанії зіграють "Сосьєдад", "Атлетік", "Гранада" та "Мірандес".