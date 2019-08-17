"Барселона" програла "Атлетіку", пропустивши неймовірний гол "ножицями" на 89-й хвилині: відео

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Атлетик – Барселона: огляд і рахунок матчу 16 серпня 2019
Атлетік – Барселона: результат матчу та відео голів

Каталонська "Барселона" матчем проти "Атлетіка" з Більбао відкрила футбольний сезон в Іспанії. Однак свій захист титулу розпочала з неочікуваної поразки.

Атлетік – Барселона 1:0
Гол: Адуріц, 89

На цей матч "Барселона" вийшла без Мессі. Зате в офіційному матчі за "блаугранас" дебютували Де Йонг та Грізманн. Не було в заявці на матч і Коутіньо. Яке стало відомо згодом, бразилець оформляв свій перехід у мюнхенську "Баварію". 

"Барселона" захопила ініціативу в матчі, однак моменти виникали саме біля їх воріт. Двічі небезпечно пробивав Вільямс.

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На це гості відповіли моментом Суареса. Унаї Лопес необачно віддав пас назад на воротаря, але його перехопив Суарес. Удар в дотик – м'яч влучив у штангу. А після цього нападника замінили.

Ще раз каркас воріт врятував "Атлетік" після удару Рафіньї незадовго до перерви. Але варто відзначити і голкіпера Сімона, який зачепив м'яч кінчиками пальців.

У другому таймі "Барселона" посилила тиск на ворота суперників. Але до гола справа так і не дійшла.

Все у матчі було вирішено на 88-89 хвилинах. Аріц Адуріц, який заявив про закінчення кар'єри у кінці сезону, на 88-й хвилині замінив Вільямса. А на 89-й першим же дотиком до м'яча у падінні ударом "ножицями" забив єдиний гол у цьому матчі.

"Атлетік" перемагає у першому турі іспанської Ла Ліги. "Барселона" захист титулу чемпіона починає з поразки.

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Новини Спорту
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