"Атлетіко" розгромив "Мальорку", вбиваючи шанси аутсайдера на виживання в Ла Лізі: відео
У матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Атлетіко" на "Ванда Метрополітан»" розгромив "Мальорку" з рахунком 3:0.
Атлетіко – Мальорка 3:0
Голи: Мората, 29 (пен.), 45+4, Коке, 79
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Хоча аутсайдер, який чіпляється за надію зберегти місце в еліті, намагався чинити опір, однак проти класу суперника нічого не зміг зробити. Героєм матчу став Альваро Мората.
Спочатку 27-річний нападник заробив пенальті, але з першої спроби його не реалізував. Рефері дочекався допомоги VAR і попросив повторити удар, оскільки при першій спробі форварду добити м'яч завадив захисник, який вбіг до штрафного ще до удару. Другий удар Мората виконав без шансів для Маноло Рейни.
У доданий до першого тайму час Альваро завершив зусилля партнерів і оформив дубль. А на 79-й хвилині Коке за допомогою рикошету встановив остаточний рахунок на табло – 3:0.
Атлетіко – Мальорка відеоогляд матчу
- 3:0, мадридський клуб набирає 3 очки, тепер у колективу Дієго Сімеоне вже 62 бали і серія з 12-ти матчів поспіль без поразок в рамках Прімери.
- "Мальорка" поки зберігає теоретичні шанси уникнути вильоту до Сегунди за 4 тури до фінішу сезону.