"Атлетіко" – "Барселона": де дивитися онлайн топ-матч чемпіонату Іспанії

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"Атлетіко" – "Барселона": де дивитися онлайн топ-матч чемпіонату Іспанії / GETTY IMAGES

1 грудня у Мадриді відбудеться центральний матч першої половини сезону чемпіонату Іспанії. "Атлетіко" прийме каталонську "Барселону". Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Іспанії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме другий і покаже матч "Атлетіко" – "Барселона" у прямому ефірі. Початок трансляції о 21:55, а сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн "Атлетіко" – "Барселона" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Також матч 15 туру Ла Ліги між "Атлетіко" та "Барселона" можна переглянути на платформі Megogo. Для цього необхідно мати підписку "Оптимальна". Вартість на місяць складає 97 гривень.

Каталонська команди зіграла в чемпіонаті Іспанії 13 матчів і набрала 28 очок. Натомість "Атлетіко" провів на гру більше, однак набрав на три очки менше.

Результат матчу "Атлетіко" – "Барселона" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Атлетіко ФК Барселона
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