Гол Мессі приніс "Барселоні" перемогу над "Атлетіко" і перше місце в Ла Лізі: відео

"Барселона" мінімально перемогла мадридський "Атлетико" у виїзному матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Атлетіко – Барселона 0:1

Гол: Мессі, 86

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Перший тайм "матрацники" провели з перевагою – від пропущеного гола в двох епізодах врятувала божевільна реакція Тер Штегена після ударів Ермосо і Мората, ще раз м'яч потрапив в штангу після зрізки від Фірпо. "Барселона" щось показала вже ближче до кінця тайму – міг забити Піке, але влучив у поперечину.

Другий тайм проходив вже в приблизно рівній боротьбі. Все вирішив епізод на 86-й хвилині. Мессі розвинув контратаку справа, змістився до центру, обігрався з Суаресом і пробив з лінії штрафного точно в лівий кут. Тут не виручив і сам Облак

"Барселона" набирає 31 очко і за підсумками туру залишається на першому місці Ла Ліги, випереджаючи "Реал" лише за різницею забитих і пропущених голів (+20 проти +19). "Атлетіко" з 25 очками йде на шостій позиції.

У наступному турі 7 грудня "Барселона" вдома прийматиме "Мальорку". "Атлетіко" 6 грудня на виїзді зіграє проти "Вільярреала".

Атлетіко – Барселона відеоогляд матчу