Атлетіко – Барселона: прогноз букмекерів на топ-матч Ла Ліги

У неділю, 1 грудня, "Атлетіко" на домашній арені зіграє з "Барселоною" в рамках 15 туру чемпіонату Іспанії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Атлетіко – Барселона. Прогноз букмекерів

Каталонський гранд очолює турнірну таблицю Прімери. Однак, лідерство "Барселони" впевненим назвати не можна. На даний момент в активі у підопічних Вальверде 28 пунктів. Стільки ж балів у мадридського "Реала", "Севілья" відстає на 1 пункт, а "Атлетіко" – на три. Тобто, поразка може відкинути Мессі і компанію відразу на кілька рядків вниз.

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Мадридська команда поки що йде четвертою. В активі у підопічних Сімеоне 25 балів. Тобто, третя, друга і перша команди "турнірки" знаходяться на відстані однієї перемоги. Грати ще багато, "матрацники" цілком можуть ліквідувати таке невелике відставання.

Прогноз Pari Match

Їх експерти прогнозують, що "Барселона" має трішки більше шансів на перемогу. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 2,65. На те, що переможе у матчі "Атлетіко" – 2,85. Нічийний результат у підсумку – 3,20.

При цьому сам матч навряд чи буде дуже гольовим. Ставка на "тотал матчу більше 2,0 Атлетіко" отримала коефіцієнт 5,30, натомість "тотал матчу більше 2,0 Барселона" 4,80. Також ставка на те, що обидві команди заб'ють складає 1,82, що цього не станеться – 1,99.

Прогноз Favorit

Тут теж вважають, що у "Барселони" більше шансів перемогти – 2,58 на їх перемогу. Перемога "Атлетіко" оцінена в 2,85. Нічия у матчі – теж 3,2.

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На думку цього букмекера найбільш вірогідний рахунок у матчі – 1:1, коефіцієнт на це 5,9. Перемога "Атлетіко" з рахунком 1:0 оцінена в 8,5, а аналогічна ставка на "Барселону" має коефіцієнт 8.

Прогноз Marathon bet

Ці букмекери виставили коефіцієнт 2,86 на перемогу "Атлетіко". На перемогу "Барселони" вони приймають з коефіцієнтом 2,69. Нічия менш вірогідна – 3,28.

Варто зазначити, що найбільше шансів забити у матчі має Ліонель Мессі. Коефіцієнт на його звитягу – 2,37.