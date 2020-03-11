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Атлетіко – Ліверпуль: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Атлетіко – Ліверпуль: де дивитися / Getty Images

У середу, 11 березня, "Ліверпуль" на власному полі зіграє з "Атлетіко" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути онлайн, а також по телебаченню.

Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні є "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1/2/3". Саме на "Футбол 2" у прямому ефірі й покажуть матч "Атлетіко" – "Ліверпуль". Початок трансляції о 21:55, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Ліверпуль" – "Атлетіко" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі.

Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Атлетіко" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліга чемпіонів Футбол Новини Спорту Спорт Атлетіко ФК Ліверпуль
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