"Атлетіко" несподівано завдав поразки "Ліверпулю" в Лізі чемпіонів: відео

"Атлетіко" та "Ліверпуль" провели першу зустріч у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок у столиці Іспанії завершився несподіваною перемогою господарів. "Атлетіко" здобув мінімальну перемогу завдяки м'ячу Сауля.

Атлетіко – Ліверпуль 1:0

Гол: Сауль, 4

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Передісторія зустрічі

Перед матчем "матрацники" зіткнулися з кадровими проблемами. Зокрема, гру пропускали травмовані Жоау Феліш, Кіран Тріпп'єр та Ектор Еррера. Також Дієго Сіміоне дещо здивував складом. Зокрема, мадридці вийшли без Хіменеса в обороні та Кости в нападі.

Натомість за традиційною схемою 4:3:3 вирішив зіграти Юрген Клопп. Для наставника "Ліверпуля" питання було тільки в тому випускати в центрі поля Кейта і Мілнера, чи Вейналдума і Фабіньо. Клопп зробив вибір на користь двох останніх.

Команди мають "старі рахунки". Попередня зустріч клубів відбулася у півфіналі Ліги Європи-2009/10. Матчі завершилися із загальним рахунком 2:2, але "Атлетіко" вийшов у фінал за правилом виїзного гола.

Разом з тим, для "Ліверпуля" цей матч був особливим. Саме на "Ванда Метрополітано" у Мадриді торік "мерсисайдці" завоювали звання клубних чемпіонів Європи.

Несподіваний початок

"Матрацники" у шаленому темпі розпочали поєдинок. Уже в першій атаці Лоді гарно "вирізав" навіс з лівого флангу, однак Мораті забракло зросту, щоб переправити м'яч у сітку воріт головою.

Через якусь мить господарі заробили кутовий, після якого несподівано відкрили рахунок. Сауль, уникнувши офсайду, скористався метушнею у штрафному гостей і пеправив м'яч у сітку воріт Аліссона – 1:0.



Сауль забиває гол "Ліверпуль" / Фото: UEFA

Як і очікувалося, мадридці після забитого м'яча віддали ініціативу гостям. "Ліверпуль" почав збільшувати відсоток володінням м'ячем, але особливих дивідендів "мерсисайдцям" це не принесло.

Натомість на 27 хвилині "матрацники" ледь не подвоїли перевагу. Оборонці "Ліверпуля" забули про Морату, який з близької відстані завдав удару по воротах Аліссона. Бразилець здійснив чудовий сейв, врятувавши команду від другого голу.

У наступній атаці Салах забив гол, але рефері відразу скасував взяття воріт через офсайд у єгиптянина.

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На 36 хвилині "Ліверпуль" нарешті організував хорошу атаку. Партнери вивели на ударну позицію Салаха, який з меж штрафного пробив по воротах Яна Облака. Ймовірно, м'яч би опинився у "дев'ятці" воріт, якби Феліпе не вибив м'яч головою.

До завершення тайму команди не порадували гарною грою, а зосередилися на грубощах. У гостей гірчичник заробив Мане, а в господарів – Корреа.

Команди провели заміни під час перерви. Сіміоне зміцнив лінію півзахисту, випустивши Льоренте замість Лемара. У "Ліверпуля" замість Мане вийшов форвард Дівок Орігі.

Сухий другий тайм

"Атлетіко" ледь не повторив сценарій першого тайму. "Матрацники" агресивно розпочали другу половину гри. Зокрема, Робертсон невдало відіграв на лівому фланзі і дозволив Врсалько увійти у штрафний. Але хорват змарнував надзвичайно небезпечний момент, втративши м'яч.

"Ліверпуль" відповів на 53 хвилині. Гомез виконав класний навіс у штрафний на Салаха. Єгиптянин зі зручної позиції пробив головою повз ворота Облака.

Попри те, що "Ліверпуль" володів територіальною перевагою, гострих моментів у гостей не побільшало. До середини другого тайму "Атлетіко" утримував перевагу та компактно оборонявся. Натомість "мерсисайдці" безуспішно шукали шляхи до володінь Яна Облака.

На 68 хвилині "Атлетіко" мав ще одну хорошу нагоду для голу. Самотній Мората отримав передачу з лівого флангу і вже був готовий переграти Аліссона. Однак у нападника "поїхала" опарна нога й іспанець не завдав удару.



Мората у матчі з "Атлетіко" / Фото: twitter.com/atleti

Через декілька хвилин Мората відправився відпочивати. Замість нього у гру вступив Вітоло. Натомість його партнер Лоді ледь не створив справжній шедевр. Оборонець пробив у стилі Джованні ван Бронкгорста зразка чемпіонату світу 2010, але не влучив.

Клопп, розуміючи, що через фланги "Атлетіко" не пройти, спробував наситити центр поля. Замість Салаха вийшов Алекс Окслейд-Чемберлен. І вже через хвилину "мерсисайдці" через дрібний пас організували гострий момент.

Орігі з меж штрафного віддав на Хендерсона, але капітан "Ліверпуля" не зміг завдати акцентованого удару. М'яч пролетів повз ворота. Третьою заміною Клоппа став вихід Мілнера замість Хендерсона.

До завершення матчу "Ліверпуль" так і не придумав, як укласти мадридців на матрац. Таким чином, "Атлетіко" здобув мінімальну перемогу. Матч-відповідь відбудеться 11-го березня.

Атлетіко – Ліверпуль відеоогляд першого тайму