Атлетіко – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 18-го лютого, стартує плей-офф раунд Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. У Мадриді місцевий "Атлетіко" прийме чинного володаря трофею – "Ліверпуль".

Атлетіко – Ліверпуль: прогноз

У попередній раз команди зустрічалися у півфіналі Ліги Європи-2009/10. Матчі завершилися з загальним рахунком 2:2, але "Атлетіко" вийшов у фінал за правилом виїзного гола.

Єдиний м'яч у першому матчі на очах у мадридської публіки забив Дієго Форлан. На першій хвилині поєдинку Альберто Аквілані відновив рівновагу. Цього вистачило для того, щоб перевести гру в додатковий час.

На 95-й хвилині Йоссі Бенаюн вивів "Ліверпуль" вперед за сумою двох матчів. Однак через сім хвилин Форлан забив вирішальний гол.

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Вперше суперники зустрілися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2008/09. Обидва матчі завершилися з рахунком 1:1. Ще на "Вісенте Кальдерон" Роббі Кін вивів "Ліверпуль" вперед на 14-й хвилині, Сімау зрівняв рахунок.

На "Енфілді" першими теж забили гості – на 37-й хвилині відзначився Максі Родрігес. Заліковий бал "червоним" приніс пенальті Стівена Джеррарда в компенсований час.

Прогноз Фаворит Спорт

Попри те, що "Атлетіко" грає матч вдома, саме "мерсисайдці" є фаворитами. Перемогу підопічних Юргена Клоппа букмекери оцінили коефіцієнтом 2,21.

Натомість на звитягу підопічних Дієго Сіміоне коефіцієнт 3,40. Нічия, яка є популярним рахунком для цього протистояння, коефіцієнт 3,25.

Прогноз Pari Match

Як би не склався матч у Мадриді, а поки букмекери віддають перевагу у протистоянні також "Ліверпулю". Коефіцієнт на те, що "мерсисайдці" третій сезон поспіль зіграють у чвертьфіналі – 1,33.

За останні 10 років "Атлетіко" зіграв два фінали Ліги чемпіонів, в яких програв "Реалу". Очевидно, що "матрацники" прагнуть пройти якнайдалі в Лізі чемпіонів і цього сезону. Коефіцієнт на їх вихід в 1/4 фіналу – 3,50.

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Прогноз 1xbet

Фахівці 1xbet пропонують вболівальникам відгадати автора голу в протистоянні. Найбільше шансів забити гол, на думку фахівців, у Мохамеда Салаха. Коефіцієнт на м'яч єгиптянина 2,65.

У складі "Атлетіко" букмекери виокремлюють Альваро Морату. Гол іспанця у ворота "Ліверпуля" оцінений коефіцієнтом 2,8.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Ліверпуль" читайте на сайті Спорт24.