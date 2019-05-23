"Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу

Захисник мадридського "Атлетіко" Хуанфран офіційно підтвердив інформацію про те, що він покидає клуб.

Хуанфран пообіцяв, що обов'язково повернеться у клуб, який став домом для нього.

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Це мої останні дні в "Атлетіко". Сподіваюся, що скоро я повернуся. Я хочу цього, тому що це мій дім. Роки тут були чудовими, неймовірними – кращі роки моєї кар'єри.

Так, я скоро повернуся, бо я фанат "Атлетіко" – за все те, що мені дав клуб. Я повернуся, щоб допомагати,

– сказав 34-річний футболіст.

| #GraciasJuanfran



Juanfran: "These are my last days at Atlético de Madrid, I hope to come back soon. It's what I want, because this is my home. These years have been wonderful, incredible... The best years of my career."#AúpaAtleti pic.twitter.com/aC4ZRJEZ9A — Atlético de Madrid (@atletienglish) 23 мая 2019 г.

Хуанфран перейшов в "Атлетіко" взимку 2011 року з "Осасуни". Він виграв з мадридцями 8 трофеїв, включаючи чемпіонський титул в Іспанії й дві Ліги Європи. Також двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше про відхід з "Атлетіко" оголосили форвард Антуан Грізманн і захисник Дієго Годін. В березні стало відомо, що "Атлетіко" покине оборонець Лукас Ернандес, якого викупила "Баварія".