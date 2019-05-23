"Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу

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Хуанфран
Хуанфран / /twitter.com/AyodejiX2

Захисник мадридського "Атлетіко" Хуанфран офіційно підтвердив інформацію про те, що він покидає клуб.

Хуанфран пообіцяв, що обов'язково повернеться у клуб, який став домом для нього.

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Це мої останні дні в "Атлетіко". Сподіваюся, що скоро я повернуся. Я хочу цього, тому що це мій дім. Роки тут були чудовими, неймовірними – кращі роки моєї кар'єри.

Так, я скоро повернуся, бо я фанат "Атлетіко" – за все те, що мені дав клуб. Я повернуся, щоб допомагати,
– сказав 34-річний футболіст.

Хуанфран перейшов в "Атлетіко" взимку 2011 року з "Осасуни". Він виграв з мадридцями 8 трофеїв, включаючи чемпіонський титул в Іспанії й дві Ліги Європи. Також двічі грав у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше про відхід з "Атлетіко" оголосили форвард Антуан Грізманн і захисник Дієго Годін. В березні стало відомо, що "Атлетіко" покине оборонець Лукас Ернандес, якого викупила "Баварія".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Атлетіко
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